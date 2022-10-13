وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحادث جاء وسط إجراءات أمنية مشددة على الطاقة والإنترنت والبنى التحتية للطاقة بعد الانفجارات التي وقعت الشهر الماضي تحت الماء، والتي تسببت في إلحاق الضرر بخطي أنابيب رئيسيين في بحر البلطيق يزودان ألمانيا بالغاز.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن الشرطة قولها إنه "لا يوجد دليل على أن تهديد القنبلة ضد منشأة أورمن لانج كان حقيقيا"، وقال المتحدث باسم الشرطة بيرج فيرستاد "إن الجاني معروف للشرطة لظروف مماثلة ويتم التحقيق في القضية بشكل أكبر".

وتعمل "أورمن لانج" على مشروع لاستخراج الغاز الطبيعي من أعماق البحر النرويجي وتمرره على اليابسة إلى محطة المعالجة في "نيهامنا".

وتعد النرويج حاليا أكبر مورد للغاز في أوروبا، إذ تعالج محطة "نيهامنا" الغاز الطبيعي من حقلي "أورمن لانج" و"آستا هانستين" البحريين.