اليوم السابع
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"نبحث عن الكنز".. اعترافات لصوص الآثار بمنطقة المطرية فى القاهرة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:00 ص
"نبحث عن الكنز".. اعترافات لصوص الآثار بمنطقة المطرية فى القاهرة التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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"نبحث عن الكنز"، بهذه الكلمات اعترف لصوص الآثار، بعدما أوهمهم أحد الدجالين بوجود كنز أثري أسفل منزل والد أحدهم في القاهرة.
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات "ملك والد أحدهم".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بداخل العقار على أعمال حفر، كما تم ضبط أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 

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