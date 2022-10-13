ممنوع تناول هذه الأدوية مع قهوة الصباح.. منها مضادات الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

شرب القهوة له الكثير من الفوائد الصحية منها تزويدنا بالطاقة التي نحتاجها بشدة في الصباح، كما أن شرب كوبين في اليوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد - ويمكن للقهوة أن تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن شرب القهوة فى الصباح مع الأدوية التي تتناولها قد يؤثر على فعالية هذه الأدوية، فى هذا التقرير نتعرف على الأدوية التي يجب أن نتجنب تناولها فى الصباح مع فنجان القهوة، بحسب موقع "best life".

لا تأخذ هذه الأدوية الشائعة مع قهوة الصباح

1- مضادات الاكتئاب



يمكن أن يؤدي تناول مضادات الاكتئاب مع القهوة إلى نتائج عكسية من ناحيتين حيث أن القهوة يمكن أن تتفاعل مع مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs) من خلال احتمالية أن تؤدي إلى انخفاض امتصاص الدواء، مما قد يؤدي إلى عدم تلقي المريض للجرعة الكاملة الموصوفة.

بالإضافة إلى ذلك من المعروف أيضًا أن أدوية الاكتئاب SSRI "تعزز تأثيرات الكافيين ، لذلك قد يعاني الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الكافيين من أعراض مزعجة مثل خفقان القلب والشعور بالمرض والأرق.

2- المنشطات



من الأفضل عدم الجمع بين القهوة والمنشطات في حين أن الكميات الصغيرة من القهوة قد لا تؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية للمنشطات، فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يزيد من مخاطر الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع معدل ضربات القلب، والشعور بالتوتر ، وصعوبة النوم.

القهوة ، منبه تتفاعل أيضًا مع المنشطات الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة خطر الإصابة بتسرع القلب.

3- الفيتامينات والمكملات الغذائية



لن تفيد الفيتامينات كثيرًا إذا تم دفع خصائصها على طول الجهاز الهضمي بسرعة كبيرة أو طردها من جسمك قبل أن يكون لها أي نوع من التأثير الإيجابي.

القهوة مدر للبول ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين ب وفيتامين ج عند تناولهما معًا وسوف يجعل الكافيين عملية الهضم أسرع من خلال "زيادة الانقباضات التي تدفع الطعام من خلال الجهاز الهضمي" ، وفقًا لـ LiveStrong ، التي يشير خبراؤها أيضًا إلى أن القهوة يمكن أن تحد أو تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم.

4- الأدوية المضادة للسكري



قد لا تعتقد أن القهوة لها تأثير سلبي على الأدوية التي تعالج مرض السكري ولكن في الواقع يمكن للقهوة أن تزيد نسبة السكر في الدم لدى بعض الأفراد، وهو ما يحتمل أن يقاوم تأثيرات الأدوية المضادة لمرض السكري

مرضى السكري الذين يحبون شرب القهوة يجب أن يخضعوا لمراقبة سكر الدم بعناية وقد يحتاجون إلى تغيير جرعة دوائهم لمراعاة هذه التأثيرات.

5- دواء الغدة الدرقية



وجدت دراسة نشرت من قبل المكتبة الوطنية للطب أن القهوة تتداخل مع دواء الغدة الدرقية الكافيين هو منبه يمكن أن يزيد من حركة الأمعاء ، وتقلصات العضلات التي تنقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، كما أن الكافيين له أيضًا تأثير ملين خفيف ويزيد من كمية السوائل في البراز.

يمكن أن يؤدي كل من هذين الأمرين إلى انتقال الدواء عبر الأمعاء بسرعة كبيرة ، مما يعيق الامتصاص.

عندما يحدث هذا ، يمكن أن تنخفض مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك وتؤدي إلى أعراض قصور الغدة الدرقية ، بما في ذلك التعب وضعف العضلات وزيادة الوزن وبحة في الصوت والحساسية تجاه البرد.