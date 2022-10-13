مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

لقى 6 أشخاص مصرعهم كما أصيب آخر في تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل على طريق الفرافرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عند نقطة الكيلو 25 من قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة بالطريق الواصل مع مركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزى وإيداع جثث المتوفين فى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان ورد إخطارا أمنيا إلى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الفرافرة الداخلة منا أسفر عن مصرع كل من مجدي أحمد محمد، 35 عامًا، محمد محمود زكي عبد الحليم، 19 عامًا، علي أحمد محمد، 22 عامًا، محمد حسين نوبي بكر، 22 عامًا، وجثتين مجهولتى الهوية جاري التعرف عليهما، كما أصيب باسم محمد عثمان، 30 عامًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المتوفيين والمصاب لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما توصل وحدة مرور الفرافرة مع الوحدة المحلية جهودهما لرفع آثار الحادث بطريق الداخلة – الفرافرة.







الحادث (1)



الحادث (2)



الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث