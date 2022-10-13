محافظ المنيا يتابع معدلات ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

المنيا- حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة الإسراع في إنجاز تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري العمل بها بنطاق 192 قرية بإجمالي 757 تابع بالمرحلة الأولى للمبادرة، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وبحضور رؤساء المراكز المستهدفة، رؤساء الشركات والهيئات للمرافق والخدمات، مديري المديريات الخدمية، ممثلي جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، أعضاء مجلس الشيوخ.

أكد المحافظ، على ضرورة توصيل المرافق من غاز طبيعي واتصالات بالقرى التي تم إنهاء أعمال توصيل وصلات المياه ومد وتدعيم الشبكات والصرف الصحي، وذلك وفقا للخطة الزمنية التي يتم من خلالها التنسيق بين كافة الشركات و الهيئات المنوط بها تنفيذ المشروعات.

وناشد "القاضي" المواطنين من أهالي القرى بالمراكز المستهدفة، بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات والعمل على تسهيل عمل الجهات المنوط بها تنفيذ الاعمال في توصيل الخدمات، مؤكداً ان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف للارتقاء بحياة المواطن المصري بمختلف المجالات.