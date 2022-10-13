محافظ الإسكندرية: فرص واعدة بقطاع الصناعة والخدمات والبنية التحتية بالمحافظة

كتب إسلام سعيد

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للاحتفال بمئوية الغرفة التجارية في محافظة الإسكندرية وكذلك مرور 40 عاما على تدشين اتحاد غرف البحر الأبيض، وذلك في مكتبة الإسكندرية بمشاركة وفود رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب واتحادات الغرف التجارية من عدة دول.

وكشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن توافر فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية بالمحافظة، مشيرا إلي أن تلك الفرص المتاحة بالرغم من جائحة كورونا والاحداث الإقليمية التى أثرت علينا جميعا، مشيرا إلي ضرورة استغلال الفرص الواعدة بالمحافظة بحكم موقعها التجاري المتميز بهدف التصنيع والإنتاج المحلي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في حضور وفد من المستثمرين الأجانب باحتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور 100 عام على تدشين الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف المحافظ، " نستغل هذه الكوكبة من قيادات المال والأعمال، لنتحاور جميعا حول كيفية ليس فقط تنمية التعاون المشترك فى كافة القطاعات، ولكن يجب معرفة كيفية خلق شراكات مستدامة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة المتاحة والتي تطرحها الإسكندرية.

وتابع، أنه يمكن التعاون فى المجال الثقافي مع الاسكندرية، التى تحتضن مكتبة الاسكندرية، والمنارة التي كانت ضمن العجائب السبعة في العالم، وعشرات المتاحف والاثار التى تعود الى أكثر من 2000 عام، ونلتقى اليوم لندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لننتج ونصنع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت.

واختتم، أن محافظة الإسكندرية تمتلك الموقع الإستراتيجى، ولدينا مجتمع أعمال متميز تحتضنهم الغرفة التجارية ، ورحب المحافظ بأي تعاون مشترك مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب.