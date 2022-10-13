فوائد تمارين ما بعد الولادة للأمهات الجدد.. تحسن المزاج وتعالج الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

بعد ولادة طفل قد تشعرين بالحيرة بشأن التغييرات التى تحتاجينها فى نمط الحياة لعودة جسمك إلى طبيعته وإنقاص الوزن الزائد خلال فترة الحمل ، ومن بين أهم تغييرات نمط الحياة التى تحتاجينها التمارين الرياضية بعد الولادة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد تمارين ما بعد الولادة، بحسب موقع "Health".

وتنقسم مرحلة ما بعد الولادة إلى قسمين..

1. مرحلة ما بعد الولادة مباشرة والتى تبدأ من الولادة حتى ستة أسابيع.

2. المرحلة اللاحقة للنفاس والتى تبدأ من ستة أسابيع إلى سنة واحدة.

لذلك، من المهم أن تبدأ الأم التي ولدت حديثًا بأنشطتها البدنية من مرحلة الولادة بعد الولادة مباشرة.



فوائد تمارين ما بعد الولادة للأم الجديدة..

البدء بالتمارين الفورية بعد الولادة سيساعد الأم على:

- يساعد على رفع المزاج

- يساعد على تحسين مستويات الطاقة

- يحافظ على قوة عضلات البطن والظهر وعضلات قاع الحوض ويحسنها

- يساعد في تقليل الوزن الزائد المكتسب أثناء الحمل

- يساعد على تحسين لياقة القلب والجهاز التنفسي

- يساعد على التعامل مع اكتئاب وقلق ما بعد الولادة

- يساعد في الحصول على نوم عميق.



متى يجب أن تبدأ تمارين ما بعد الولادة؟ وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) ، إذا كنت قد ولدت ولادة طبيعية أو خضعت لعملية قيصرية فيمكنك البدء في ممارسة التمارين بعد الولادة في أقرب وقت ممكن.

بمجرد أن تبدأ في الشعور بالاستقرار، في اليوم الثاني أو الثالث من الولادة تقريبًا، يمكنك البدء في أداء التمارين. سيشمل ذلك الحركات الأساسية لجسمك للحفاظ على الحركة العامة لجسمك.

كما هو الحال طوال فترة الحمل ، يستمر الطفل في النمو داخل بطن الأم. يمكن أن يسبب شد عضلات البطن. يمكن أن ينفصلوا عن بعضهم البعض تسمى هذه الحالة بالانفراق المستقيم. توفر هذه العضلات الاستقرار لعمودك الفقري. ولكن بسبب انفصال العضلات ، يتعرض استقرار العمود الفقري للخطر، وقد تعاني من آلام الظهر ، وارتخاء حول البطن وصعوبات في الأنشطة اليومية بسبب نقص الدعم حول منطقة البطن وأسفل الظهر.

عضلات قاع الحوض حول الخصر أو منطقة الحوض. هذه تساعد في الحصول على وظيفة بول مثالية ، ووظيفة الحركة طوال فترة الحمل ، من أجل حمل الطفل في وضعه ، تخضع هذه العضلات للكثير من الضغط لذلك بعد الولادة ، قد تواجهين تسربًا للبول مصحوبًا بأنشطة شاقة ، وصعوبات في التحكم في البول أو الحركة بمجرد أن تشعري بالحاجة.

قد تعانين من آلام فى الجزء العلوى أو الأوسط من الظهر بسبب الجلوس لفترة طويلة أو في وضع خاطئ للرضاعة الطبيعية، لذلك من المهم بالنسبة لك زيارة أخصائي العلاج الطبيعي لإجراء تقييم شامل وبناءً على ذلك، سوف يعلمونك تمارين تركز على التنشيط الأساسي ، وتقوية قاع الحوض وتقوية عضلات الظهر الباسطة ، وتمديد وتقوية العضلات فى وحول الجزء العلوى من ظهرك.

إلى جانب التمارين من المهم أن يكون لديك وعى بوضع جسمك سيساعد الحفاظ على الوضع الأمثل أثناء الرضاعة الطبيعية مرة أخرى على منع الأوجاع والآلام في أعلى ظهرك وأسفل ظهرك.

تساعد مجموعة من تمارين التنفس العميق وتمارين الإطالة والتقوية جنبًا إلى جنب مع تصحيح الوضع الأم المولودة حديثًا على التمتع بصحة بدنية مثالية والتي بدورها تساعد على التعافي السريع والصحي.



ما أنواع تمارين ما بعد الولادة المناسبة للأم الجديدة؟ المشى.. يمكنك البدء بالمشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميًا. يجب أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية مع كثافة معتدلة.

تمرني نحو 5 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة أو مارس 10 دقائق من التمارين كل يوم.