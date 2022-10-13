ظبط 10 أطنان أرز شعير وسماد محمل على سيارات قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة، بحملة تموينية أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالكيماوي سماد يوريا المحظور تداولها والمدعمه من قبل الدولة، وتم التحفظ على 5 أطنان يوريا، وكذلك تم ضبط سيارة محملة بالأرز الشعير حوالي 5 أطنان أرز شعير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوكيلة وزارة تموين الشرقية فايزة عبد الرحمن ، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.