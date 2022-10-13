طبيب يحدد أبرز أعراض الحساسية الدوائية بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية

كتبت فاطمة خليل

يلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية وحقن المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، وهو ما ينتج عنه حوادث عديدة بسبب الحساسية من بعض الأدوية، وآخر هذه الحوادث وفاة طفلتين شقيقتين بالإسكندرية إثر إعطائهما مضاد حيوى دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية، لذا نتعرف فى التقرير التالى على أهم الاحتياطات اللازمة قبل تناول دواء أو حقنة مضاد حيوى

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، لـ"اليوم السابع" أن الحساسية رد فعل عنيف لجهاز المناعة تجاه مسبب خارجى قد يكون مادة كيميائية أو دواء أو طعام أوغيرها، ويحدث أعراض عديدة منها طفح جلدى شديد، تورم، حكة، اختناق، ضيق تنفس.

وحذر الحداد من أخذ حقنة برد أو مضاد حيوى من الصيدلية وشدد على ضرورة إجراء اختبار طبى، وأنه يجب عدم اللجوء للحقن إلا للضرورة ويجب السؤال عن التاريخ المرضى وعمل اختبار الحساسية قبل أخذ أى حقنة.

وتابع أنه بعض أنواع الحساسية لا تظهر فى الاختبار، لذا فى جميع الأحوال لا بد من عمل خطة طوارئ: حقن ادرينالين، حقن مضادات الحساسية، حقن الكورتيزون.

وأضاف أن المستشفيات الحكومية تكون مجهزة بهذه الحقن حالة حدوث حساسية من دواء أو حقنة، مضيفاً أن التفاعلات نادرة الحدوث.



نصائح تساعدك على الوقاية من الحساسية الدوائية وقدم الدكتور أمجد الحداد مجموعة من النصائح للوقاية من الحساسية بصفة عامة والحساسية الدوائية بصفة خاصة وهي:

- الرضاعة الطبيعية تقوى مناعة الطفل منذ الصغر

- إدخال الأطعمة للطفل وعمل اختبارات لها مبكرا

- عدم الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية للطفل لأن أخذ المضادات الحيوية يؤدي لموت بعض البكتيريا النافعة فى جهازه الهضمي وبالتالي تؤثر على مناعته.

- الغذاء الصحي والابتعاد عن المواد الحافظة

- البعد عن التوتر والانفعال الزائد للوقاية من حدوث عوامل الحساسية

- أخذ اللقاحات والتطعيمات مثل لقاح الانفلونزا ولقاحات الالتهاب الرئوي حيث تقلل من النزلات الشعبية ونزلات البرد.