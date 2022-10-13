زلة لسان جديدة لبايدن.. رئيس أمريكا عن نجله المتوفى بالسرطان: مات فى العراق

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطأ أن نجله "بو" توفي في العراق خلال خطاب ألقاه مساء أمس في كولورادو، وقال: "أقول هذا بصفتي أبًا لرجل حصل على النجمة البرونزية ، وسام الخدمة البارز ، وفقد حياته في العراق".

وتابع بايدن الذى سيبلغ من العمر 80 عاما في نوفمبر المقبل: "تخيل الشجاعة والجرأة والتضحية الحقيقية - التضحية الحقيقية التي قدموها جميعًا".

من جانبها أشارت شبكة فوكس نيوز إلى أن بو بايدن نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن توفي بسبب إصابته بسرطان الدماغ في عام 2015 وقالت الشبكة إن بو بايدن استدعي للخدمة في العراق عام 2009 وحصل على ميدالية النجمة البرونزية لخدمته هناك.

وبعد وفاته، اعرب الرئيس بايدن في عام 2019 عن اعتقاده أن ابنه أصيب بالسرطان بسبب التعرض لحروق، أثناء خدمته هناك، قائلا آنذاك: "من وجهة نظرى، لا يمكنني إثبات ذلك بعد ، فقد عاد مصابًا بالورم الأرومي الدبقي في المرحلة الرابعة عاش ثمانية عشر شهرا، وهو يعلم أنه سيموت".

وخلال زيارته امس لكولورادوـ اعلن الرئيس الأمريكي تعيين كامب هيل كنصب تذكاري وطني بسبب ارتباطه التاريخي بالحرب العالمية الثانية ، ولكنه منع أيضًا التنقيب عن النفط والغاز على مساحة 436 ميلًا مربعًا فى الولاية في القيام بذلك كما أوقف عقود إيجار جديدة للنفط والغاز في المياه الفيدرالية.