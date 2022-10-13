رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة النظافة بالشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة بالوردية الصباحية لمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بشوارع حي جنوب، وكذلك متابعته لأعمال النظافة بحي شرق لتنفيذ حملة ترابية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي، أنه استهدفت بدءً من قرية المنصوري وصولاً حتي شرطة مرور الأقصر فضلاً عن غسيل الجزيرة الوسطي بسيالة بدران وتفريغ الحاويات بخط السير، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ومتابعة هاني عادل سعد رئيس حي شرق، وهدية ثابت درديري مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وطايع محمد طايع رئيس قطاع النظافة بالحي، وجارى إستكمال الأعمال.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الإنضباط العام على مستوى مدينة الأقصر، نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ، حملة لإزالة مخالفة غير قانونية لتعديها على الطريق العام، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن التحفظ علي عدد 2 فاترينة لبيع المأكولات وبعض المضبوطات الأخري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وقيادة الرائد على بكري وكيل الإدارة، وبمشاركة أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، استهدفت شارع يوسف حسن بمنطقة وسط المدينة.



متابعة رئيس مدينة الأقصر لأعمال رفع كفاءة النظافة بالشوارع



تجميل شوارع مدينة الأقصر خلال الحملات