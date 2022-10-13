رئيس جامعة أسيوط يشيد بالحضور الطلابى الكثيف خلال جولته التفقدية بالجامعة الأهلية

أسيوط

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم الخميس جولة تفقدية موسعة ، والتي رافقه فيها مصطفى حسن أمين عام مساعد لجامعة أسيوط، وممثلى إدارات رعاية الشباب وشئون التعليم والطلاب والأمن الجامعى بالجامعة الأهلية ، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالكليات بالجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة، أن جولته التفقدية بدأت بتفقد كليات الجامعة المختلفة، مشيداً بتواجد أعضاء هيئة التدريس وانتظام المحاضرات و الحضور الطلابي الكثيف.

كما التقى مع طلاب برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وطلاب برنامج الهندسة الطبية، مقدماً التهنئة لهم ببداية العام الدراسي الجديد والتحاقهم بالجامعة الأهلية بأسيوط والتي تحظى بدعم ورعاية كاملة من القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والتي تُعد إضافة مهمة للخدمات التعليمية المقدمة بجامعات الصعيد، مؤكداً على حرص إدارة جامعة أسيوط الحكومية على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والعمل على دمج وانخراط طلاب الجامعة الأهلية للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط .

كما تفقد رئيس الجامعة معملي الحاسب الآلى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والمزودة بكافة الأدوات و الإمكانيات اللازمة لخدمة الطلاب بطاقة إستيعابية 100 جهاز كمبيوتر، إلى جانب تفقده المكاتب الإدارية والإطمئنان على انتظام وطبيعة العمل .