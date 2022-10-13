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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف آيفون

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:22 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف آيفون هواتف أيفون
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبي مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، وذلك بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين من الإمارات، وكلف صبري حسانين مدير الحركة عبد الرحمن السيد  مأمور  الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين  وجود 13 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي. 
 
 
 
 

 


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