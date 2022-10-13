تغير هرمون السيروتونين فى الشتاء يعرضك للاكتئاب الموسمي.. كيف تتعامل معه؟

كتبت فاطمة خليل

عندما تتغير فصول السنة من الصيف إلى الخريف ثم الشتاء ، تقصر فترة النهار ويمكن أن يتسبب هذا في جعل بعض الناس يشعرون بـ "اكتئاب الشتاء"، في هذا التقرير نتعرف على كيفية التعامل مع الاكتئاب الموسمي، الذي يأتي خلال أشهر الشتاء الباردة والمظلمة من العام، بحسب موقع "health".

اكتئاب الشتاء يُعرف أيضًا باسم الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، ويمكن أن تعكس الحالة تغيرًا في مستويات هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة وترتبط بالاكتئاب.

وقالت جيني لارسون، الأستاذة في جامعة مينيسوتا: "وفقًا لمنظمة الصحة العقلية الأمريكية الوطنية، يمكن أن تكون أعراض الاكتئاب الموسمي مشابهة لتلك التي تحدث مع الاكتئاب، قد يكون من الصعب أحيانًا تمييز اضطراب القلق الاجتماعي عن أنواع الاكتئاب الأخرى."

وأضافت لارسون إن تشخيص الاكتئاب الموسمي لا يمكن أن يتم إلا بعد حدوث مرتين متتاليتين للاكتئاب والتي تبدأ وتنتهي في نفس الوقت من كل عام، إلى جانب عدم وجود أعراض خلال أوقات أخرى من العام.

لدى النساء معدلات أعلى من اكتئاب الشتاء، والتي تميل إلى البدء عندما تكون بعمر بين 20 و 30 عامًا.

تشمل الأعراض أعراض الاكتئاب والقلق وتغيرات الحالة المزاجية ومشاكل النوم والتغيرات في عادات الأكل والخمول والمشاكل الجنسية.

قد تظهر الحالة على شكل مشاعر البؤس والذنب واليأس وتضاؤل الاهتمام بالأنشطة وفقدان احترام الذات.

قد يشعر الشخص بالتوتر أو يكون غير قادر على تحمل الإجهاد.

أحيانًا يكون لدى الشخص المصاب باضطراب القلق الاجتماعي تقلبات مزاجية متطرفة، مع فترات من الهوس في الربيع والصيف.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى زيادة الشهية والرغبة في تجنب الاتصال الاجتماعي والنوم المضطرب.

قد يشعر الشخص المصاب باضطراب القلق الاجتماعي أن الأعراض تزداد سوءًا مع بدء الشتاء ويشعر بمزيد من العزلة أو القلق مما كان عليه في الماضي بسبب الضغوط المستمرة من الوباء.

وأضافت لارسون : "قد تؤدي الأعراض الأولية للاضطراب العاطفي الموسمي إلى تفاقم الضغوطات الموجودة مسبقًا من كورون ، مما يجعل الشخص أقل قدرة على التعامل مع المشكلات التي ربما كان الشخص قادرًا عليها من قبل".