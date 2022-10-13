اليوم السابع
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تاجر مواد مخدرة يكشف كواليس سقوطه بـ28 كيلو حشيش فى الصف

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:11 م
تاجر مواد مخدرة يكشف كواليس سقوطه بـ28 كيلو حشيش فى الصف مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه وبحوزته 28 كيلو من مخدر الحشيش في الصف، باستخدام سيارة ملاكي في ترويج المواد المخدرة وتوصيلها لعملائه، مستغلا الظهير الصحراوي لمنطقة الصف  للقاء عملائه،  وسلوك الدروب الصحراوية للابتعاد عن الأكمنة الأمنية. 
 
 
 
وأرشد المتهم عن هوية عاطل يحصل منه على المواد المخدرة  لتوزيعها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمخدرات. 
 
 
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
 
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – سيارة "ملاكى" – مبلغ مالى). 
 
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,960,000 - مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه تقريباً، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

مركز الصف

امن الجيزة



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