اليوم السابع
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بايدن يرسل إشعارا للكونجرس حول استمرار حالة الطوارئ على خلفية الوضع بسوريا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:00 ص
بايدن يرسل إشعارا للكونجرس حول استمرار حالة الطوارئ على خلفية الوضع بسوريا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن إشعارا للكونجرس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا وتبعات أزمتها.

وجاء في إشعار البيت الأبيض: "بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا".

وأضاف أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة "داعش" في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال: "لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019، سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2022".


جو بايدن

امريكا

سوريا

الكونجرس

مجلس النواب الامريكى

مجلس الشيوخ

نانسى بيلوسى



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