كتبت فاطمة ياسر

ارتجاع المريء يعد من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون، والتي تعرض الشخص للمرور بالعديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع “medlineplus”، كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المريء من أعراض وأسباب. ما هو مرض ارتجاع المريء؟ ارتجاع المريء يعد حالة تتسرب فيها محتويات المعدة إلى الأعلى، وتتجه من المعدة إلى المريء ، وهذا يزيد من فرص تهيج المريء، ويعرضك حرقة في المعدة. ما هي أسباب الاصابة بارتجاع المريء؟ هناك العديد من الأسباب المؤدية والتي تزيد من فرص الإصابة باترجاع المريء، ومنها:

-الإصابة بفتق بالحجاب الحاجز.

-زيادة الوزن.

-الحمل يعد من الأسباب.

-التدخين.

-عدم الحركة.

- أخذ بعض الأدوية، كموسعات الشعب الهوائية ، أو علاجات ارتفاع ضغط الدم. ما هي أعراض الإصابة بارتجاع المريء؟ هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة باترجاع المريء، ومنها:

-الشعور بأن الطعام عالق في الحلق.

-حرقة في المعدة .

-ألم حارق في الصدر.

-الغثيان بعد الأكل.

-السعال.

-صعوبة في البلع.

-بحة أو تغير في الصوت.

-التهاب الحلق. ما هي طرق علاج ارتجاع المريء؟ في بداية الأمر يجب عليك القيام بالعديد من التغييرات في نمط الحياة اليومية لأنها تساهم بشكل كبير مساعدتك بالعلاج.

أكد التقرير أنه من الضروري التخلص من الوزن الزائد، مع ضرورة تناول أخر وجبة قبل 2 إلى 3 ساعات من النوم، مع ضرورة تناول الماء بكثرة.

من ضروري استخدام مضادات الحموضة التي تساهم بشكل كبير في التخلص وتقليل فرص الإصابة والشعور بأعراض ارتجاع المريء.