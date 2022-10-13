التعليم: 3000 جنيه رسوم فحص أى كتاب خارجى

كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى نص على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 ما يلى.

- نسخة من الكتب على أن تكون مختومة بخاتم المدرسة أو الشركة وقائمة بأسعار الكتب موضحا بها " اسم الكتب والناشر وسنة الطبع واسم الكتاب ورقم الكود" على أن تتم معادلة المحتوى العلمى للكتـب المقدمة من طالب الترخيص بمعرفة المراحل التعليمية، وعلى أن يقدم مديرو عمـوم تنمية المواد الدراسية تقريرا فنيا شاملاً معتمدا يتـضمن مدى معادلـة المحتـوى محل الفحص(العلمى للكتب بمناهج وزارة التربية والتعليم الفنـى فـى مـدة زمنيـة ثلاث سنوات أقصاها وتلتزم جميع المدارس التى صدر لها ترخيص ، أو تجديد بتدريس المنـاهج ذات

الطبيعية الخاصة ، بجميع أنواعها ، لمدة ترخيص خمس سنوات ، بالتقدم قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، أو التجديد - بنـسخة مـن الكتـب لمعادلتها، ومواكبة التغيرات التى حدثت فى المنظومة التعليمية بالمناهج المصرية.

- توريد مبلغ قدره 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه فقط ) عن كـل كتـاب يـتم فحصه بأمر توريد، يستخرج من وحدة الشئون المالية المختصة، لحـساب فحـص، ومراجعة كتب اللغات عند الترخيص، أو التجديد لمعادلة المنهج".