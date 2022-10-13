اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان العراقى يعلن عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 162 صوتا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:21 م
البرلمان العراقى يعلن عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 162 صوتا البرلمان العراقى ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 من أصل 269 صوت، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

وانتخب مجلس النواب العراقى، الخميس، السياسى الكردى الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق في الجولة الثانية من الاقتراع الذى انتهى منه أعضاء البرلمان العراقى منذ قليل.

صوت في الجولة الثانية 269 عضوا في البرلمان العراقى لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

وقاطعت كتلة الجيل الجديد البرلمانية العراقية، الجولة الثانية من تصويت النواب العراقى على مرشحي رئاسة الجمهورية.

وقرر مجلس النواب العراقي إجراء جولة ثانية من تصويت النواب الحاضرين في جلسة اليوم على مرشحي رئيس الجمهورية.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أكدت أن مجلس النواب العراقى قد انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأن نتائج الجولة الأولى للانتخاب، جاءت على النحو الآتي:- المرشح عبد اللطيف رشيد (157 صوتاً)، المرشح برهم صالح (99 صوتا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً، شاركوا جميعا في عملية الاقتراع.

وأنهى مجلس النواب العراقى، في وقت سابق اليوم الخميس، عملية التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.

 

 

 

 


انتخاب رئيس العراق

البرلمان العراقى

مجلس النواب العراقى

عبد اللطيف رشيد رئيس جمهوريه العراق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة