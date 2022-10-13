إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بالحاجز الخرسانى للمحور

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص بعدما اصطدم ميكروباص بالحاجز الخرساني بمحور 26 يوليو تجاه ميدان لبنان بدائرة قسم كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السائق.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص نتيجة لاصطدام ميكروباص يستقلونه بالحاجز الخرساني للطريق وتم رفع حطام الحادث بالكامل.