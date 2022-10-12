12 عالما بجامعة بنها ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرا مرجعيا

ومن ناحيته أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي، مشيرا إلى أنه يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، إذ يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وتم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وأضاف "الجيزاوي"، أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

وهنأت جامعة بنها علماءها وهم، أحمد سعيد السيد حسنين - كلية الهندسة بشبرا، محمود نصر سيد محمد السيسي - كلية الهندسة بشبرا، محمد أحمد حسن هيكل – كلية العلوم، أحمد فرج محمد علي – كلية العلوم، أحمد السيد إبراهيم السيسي - كلية الهندسة ببنها، محمد لؤي رمضان إبراهيم - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، شاكر حسن على الصباغ - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، محمد سمير يوسف محمد - كلية الهندسة ببنها، محمد شعبان محمد حسان – كلية الزراعة، عبدالفتاح منجد سليم – كلية الطب البيطري، محمد عبد الفتاح محمد جبل – كلية العلوم، عماد حسن محمد إبراهيم زهران – كلية الهندسة بشبرا.