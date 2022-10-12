اليوم السابع
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وصول قافلة طبية لمستشفى العريش العام لتقديم خدمات صحية لأهالى سيناء مجانا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:22 ص
وصول قافلة طبية لمستشفى العريش العام لتقديم خدمات صحية لأهالى سيناء مجانا قافلة طبية - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم، عن وصول قافلة طبية مجانية، تقدم خدماتها للأهالى بكل التخصصات فى إطار تقديم الخدمات الصحية المجانية لأهالى سيناء، وتتضمن الكشف وإجراء العمليات وتقديم الأدوية، وعمل التحويلات اللازمة للمستشفيات المتخصصة.

وأوضح بيان مستشفى العريش العام تواجد قافلة طبية من أساتذة جامعة طنطا لتوقيع الكشف الطبي المجانى، على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وتضم القافلة تخصصات طبية هى الأنف والأذن والرمد وجراحة التجميل والمخ والأعصاب.

وبدأت القافلة فى استقبال المترددين على المستشفى من أهالى مدن ومراكز وقرى المحافظة بالعيادات الخارجية وغرف الاستقبال والكشف بالمستشفى، بحضور ومشاركة  قيادات الصحة، واستقبال رموز مجتمعية لأعضاء القافلة.

وتعمل القافلة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور  طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، والدكتور أحمد منصور عبد الفتاح مدير مستشفى العريش العام.
 


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