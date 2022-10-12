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وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:42 م
وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد لويد اوستن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لا مؤشرات على عزم بوتين استخدام الأسلحة النووية، متابعا: نأخذ تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن المساعدات العسكرية ستساعد القوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها، متابعا: نثني على ألمانيا لإرسالها منظومات دفاع جوي لأوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، مستطردا: بحثنا طرق تدريب القوات الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: نواصل العمل مع الحلفاء لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، موضحا أن الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا غيرت موازين القوى.

 


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