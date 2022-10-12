وزير الخارجية الأمريكي يثمن العلاقات بين بلاده وكوراساو

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ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، العلاقات بين الولايات المتحدة وكوراساو في ذكرى يومها الوطني.

وأكد بلينكن - في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - أن الولايات المتحدة وكوراساو تجمعهما صداقة طويلة الأمد متجذرة في القيم المشتركة والروابط الثقافية، مشيرًا إلى أن الدعم الموحد لسيادة القانون والديمقراطية هو أساس التعاون القوي لتعطيل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.



وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن التعاون يمتد من خلال تشجيع الاستثمار الاقتصادي، ومن خلال دعم رواد الأعمال في كوراساو، بالإضافة إلى تعزيز مبادرتنا المشتركة لإنشاء أول مدرسة إنجليزية في البلاد.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تمنياته لشعب كوراساو المزيد من التقدم والشراكة المستمرة مع الولايات المتحدة.