هبوط طائرة شحن من طراز بوينج فى الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها

فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي.

ووفقا لقناة روسيا اليون الروسية، فقدت الطائرة من طراز بوينج 747 المعروفة باسم "دريمليفتر" إطارا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا، كما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد الهواة.

وبعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ 17 المتبقية السليمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وأدى الحادث إلى ضجة في مجتمع الطيران. ووفقا لخدمة بيانات الطيران "فلايترادار 24"، تابع ما يقرب من 11 ألف شخص بيانات رحلة الطائرة على الهواء مباشرة. وتنقل الطائرة بشكل دوري قطع غيار طائرات بين مدينتي تارانتو وتشارلستون.