نقابة المعلمين: وفاة مدير مدرسة بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسى فى القليوبية

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، إخطارًا من النقابة الفرعية بشمال القليوبية فى بنها، يفيد بوفاة ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفي متأثراً بأزمة قلبية حادة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مختار شاهين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية وأعضاء اللجنة النقابية بكفر شكر بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.