نقيب المعلمين يكرم 362 معلما بعد بلوغهم السن القانونى للتقاعد

كتبت آية دعبس

شهد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حفل تكريم 362 من المعلمين الذين بلغوا السن القانونى للتقاعد، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر برئاسة عادل حاحة رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر، وبحضور ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وفي كلمته، أكد الزناتي أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص النقابة على الاهتمام بأعضائها ومساندتهم وتكريمهم بعد بلوغهم سن المعاش، عرفاناً بالجميل لما قدموه من جهد وعمل خلال فترة عملهم.

وأعرب الزناتي عن شكره وعظيم امتنانه للمعلمين المكرمين، لما بذلوه من عطاء ممتد قائلا: "اعتزوا بمهنتكم السامية فهي مهنة الرسل والأنبياء، وتمسكوا بالأمل في مستقبل أفضل لكم ولمصر ولمستقبل التعليم على أرض الكنانة، أن سن المعاش بداية جديدة لعطاء ممتد لكل معلم، وأن السن ليس معياراً للقدرة العقلية والعملية، مشيراً إلى أن العملية التعليمية في احتياج دائم لخبرات الجميع.

وأشار الزناتى إلى أن النقابة تسعى دائما لتقديم خدماتها إلى جموع المعلمين على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال عادل حاحة رئيس النقابة الفرعية للمعلمين، أن تكريم المعلمين المحالين للتقاعد يأتي عرفانا بالجميل وتقديرا لمجهوداتهم وتفانيهم في العمل وتحليهم بالصفات والأخلاق الطيبة وحسن المعاملة مع الزملاء في العمل.

ووجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الشكر للمعلمين المحالين للمعاش كمربين للأجيال، والذين قضوا عمرهم وبذلوا كل جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة التعليم، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لا تألوا جهداً في دعم أبنائها ورعايتهم مع الترحيب بإستمرار المشاركة بخبراتهم ومقترحاتهم البناءة للمساهمة فى الإرتقاء بالعملية التعليمية.

وفي ختام الحفل تبادل كلا من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية دروع التكريم، كما قام حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة بتقديم درع فرعية المنصورة لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كما تم تكريم أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.

حضر الاحتفالية إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، ومحمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، وعادل حاحه الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، وسيد آدم أمين صندوق زمالة المعلمين، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ويحيى باشا مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لها، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية بمدينة ميت غمر.



