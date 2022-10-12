فودة يتفقد أعمال مركز الرصد الأمنى ومسجد الهجن ومركز الزوار ومدخل شرم الشيخ الجديد

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية اليوم، معدلات ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمنى الموحد بشرم الشيخ، أشار المحافظ ان المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع - الشركة العربية العالمية للبصريات وسيتم الانتهاء منه قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ.



وأضاف أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارى تنفيذها.

وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من أعمال الطرق وأعمال اللاند سكيب والتجميل والإضاءة قبل افتتاح المركز.



وتفقد فودة الأعمال الإنشائية لمسجد الهجن بشرم الشيخ، ضمن أعمال تطوير مضمار الهجن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الانتهاء من الوحدة البيطرية وجارى الانتهاء من أعمال إنشاء القرية التراثية التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتشمل تشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوى، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفاً أنه جارى الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن.



كما تفقد المحافظ أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار وأعمال إنشاء الميادين والتجميل واللاند سكيب ، وتفقد المحافظ خلال الجولة محور نقل الحركة المرورية من أمام محمية رأس محمد إلى داخل مدينة شرم الشيخ، والمحور عبارة عن كوبري اتجاه واحد دخول طوله 36 مترا، والمنزل والمطلع من "الكيس تون" وهو المحور الرئيس لنقل حركة سير الحافلات واللورى من خارج المدينة إلى داخلها، ويُربط بشبكة الطرق من الطريق الدائري الي داخل سكن العاملين بحي النور بشرم الشيخ، ويوجد طريقى سطحى لنقل الحركة من أمام رأس محمد إلى داخل السوق القديم بشرم الشيخ وهضبة أم السيد بشرم الشيخ، ضمن خطة تطوير الطرق والكبارى بالمدينة والمتوقع الانتهاء منه أواخر الشهر الجارى، كما تفقد المحافظ بوابة الدخول الرئيسية للمدينة ضمن أعمال التطوير.



وقام المحافظ بزيارة لمحمية "رأس محمد" التى تستعد لاستقبال آلاف المشاركين فى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وتفقد أعمال تطوير ورفع مستوى الخدمات والأنشطة بها لتتناسب مع هذا الحدث العالمى، وسبل استغلال المحمية خلال المؤتمر العالمى للترويج للسياحة البيئية.



تفقد المحافظ أعمال تطوير مركز الزوار الذى سيتم عن طريقه تعريف بالمعالم السياحية الموجودة بالمنطقة بأكثر من لغة للترويج لها.



وتابع أعمال إنشاء عدد من المظلات، ودورات المياه، وكل الأنشطة والخدمات التى يحتاج إليها السائح، مع مراعاة البُعد البيئى للخروج بمنتج يسهم فى جذب أعداد مضاعفة من الزوار لتلك المحميات.



وخلال جولته تفقد المحافظ مشروع رفع كفاءة بحيرات الأكسدة ومسارات الطيور المهاجرة، المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.



وتشهد المنطقة تطويرا غير مسبوق لتكون أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، وشاهدا على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالميا، بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والوفاء بالتزامات مصر الدولية.



كما المحافظ لشرح مختصر عن إعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة القائمة، من خلال تحسين خصائص وجودة المياه بالبحيرات مع إنشاء 7 بحيرات إضافية، ومرصد للزائرين لمشاهدة الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تطوير الموقع العام وتجهيزه باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية، وخدمات الزوار المختلفة، فضلا عن توفير خدمات ترفيهية أخرى، وممشى للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية جذابة وفريدة من نوعها بالموقع.



وفي إطار حماية الطيور المهاجرة من كافة المخاطر التي تتعرض لها في رحلتها السنوية، خلال فصلي الربيع والخريف من كل عام ومنها آثار التغيرات المناخية.





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والشيخ إسماعيل الراوي مفوض المحافظ لأعمال المساجد، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركات والجهات المنفذة.





جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة المحافظ



خلال الجولة



خلال الجولة



