عصام الحضرى فى العريش يشارك فى حملة التطوع لإنقاذ حياة الطفلة كيان

شمال سيناء - محمد حسين

زار مساء اليوم الكابتن عصام الحضري، نجم كرة القدم، أسرة الطفلة كيان ضياء بالعريش المصابة بضمور عضلات النخاع الشوكي لمؤازرة جهود متطوعين فى شمال سيناء اطلقوا حملة لتوفير علاج لها.

جاء ذلك على هامش زيارة الحضرى لمدينة العريش ضمن وفد قافلة خيرية بدوره قدم ضياء حمدان والد الطفلة كامل الشكر والتقدير للكابتن عصام الحضري على زيارته التي وقال إنها أثلجت صدره وأسرته ودعمه الكامل لها.

واعلن الحضرى دعمه الكامل لها ولأسرتها في الحصول على حقنة علاجها باهظ الثمن.

وسبق وأعلن ضياء حمدان والد الطفلة “كيان” أن الطفلة تبلغ من العمر سنة و10 شهور. وتحتاج إلى حقنة باهظة الثمن الأمر الذي يفوق طاقتنا.