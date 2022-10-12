زيلينسكي يمدد العقوبات على شخصيات روسية بارزة لمدة 10 سنوات

كتب أحمد عرفة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما بتمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الروس والأوكرانيين البارزين لـ10 سنوات إضافية، حيث شملت العقوبات الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، ورجل الأعمال الأوكراني سيرغي كورتشينكو، ووزير الدفاع الأوكراني السابق نائب ورئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الروس بافل ليبيديف، وفقا لروسيا اليوم.

وتنص العقوبات على تجميد حساباتهم البنكية والحجر على عقاراتهم وأي ممتلكات مسجلة بأسمائهم في الدوائر الرسمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال أن هذه العقوبات جاءت على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة وقد تصل إلى مصادرة ممتلكات المشمولين بها.

وطلب الرئيس الأوكراني من الغرب تقديم قروض لبلاده لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي الأخير، وشراء الغاز والفحم قبل حلول الشتاء، قائلا: نحتاج إلى قروض لشراء الغاز والفحم لموسم التدفئة القادم. يجب أن يكون مبلغ المساعدة لهذا العام 5 مليارات دولار على الأقل، حيث تحتاج البلاد إلى قروض هادفة بقيمة ملياري دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة الكهربائية المدمرة وتوسيع الصادرات إلى أوروبا، وهذه القروض ستوفر الاستقرار في بلاده.