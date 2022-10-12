روسيا تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة بوتيرة أسرع من بقية الكوكب

وكالات

قال علماء مناخ روس إن بلادهم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة بمعدل أسرع من بقية العالم بسبب وجود نسبة كبيرة من أراضيها في القطب الشمالي الذي يتأثر بشكل كبير بارتفاع الحرارة.

وحسب موقع مونت كارلو، ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 0.14 درجة فهرنهايت لكل عقد منذ عام 1880، ولكن منذ عام 1981 كان المعدل أكثر من ضعف ذلك.

وتعتبر السنوات التسع من 2013 إلى 2021 من بين أكثر 10 سنوات دفئاً على الإطلاق، وفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقال إيجور شوماكوف، رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا إن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئاً في تاريخ روسيا.

وأضاف "احتمال أن يكون عام واحد على الأقل في السنوات الخمس المقبلة أكثر دفئاً من العام الأكثر دفئاً 2016 يتجاوز 90 في المائة. ترتفع درجة حرارة الأراضي الروسية بشكل أسرع من الكوكب ككل. درجات الحرارة في المنطقة القطبية آخذة في الارتفاع والجليد البحري يتقلص والتربة الصقيعية تتدهور وتغير المناخ على وشك أن يزداد سوء".

وقال فلاديمير كاتسوف، خبير المناخ في مرصد فويكوف الجيوفيزيائي الرئيسي في روسيا، قوله إن روسيا تزداد دفئاً 2.5 مرة أسرع من بقية الكوكب.

وأضاف أن القطب الشمالي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الأراضي الروسية آخذ في الاحترار بسرعة كبيرة "بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تعمل في النظام المناخي عند خطوط العرض العليا أو ما يسمى "التضخيم القطبي" للاحتباس الحراري".