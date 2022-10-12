رئيس جامعة المنوفية ورئيس جامعة السودان يوقعان اتفاقية تعاون

وقع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور بكرى عثمان رئيس جامعة السودان العالمية مذكرة تفاهم لتطوير علاقات التعاون بين الطرفين.

هذا وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البرامج المشتركة فى الدراسة والتبادل والتعاون فى مختلف مجالات التدريب الطلابى، تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل المؤسستين من حيث التمويل والقدرات البشرية والتقنية، وتعزيز العلاقات بين الهيئات الإدارية للجامعة أو هيئات التنسيق بين الجامعات.

كما اتفق الطرفان على التعاون فى كافة المجالات المتاحة بينهما خاصة فى تبادل المعلومات والمطبوعات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وتبادل الأفكار العلمية والبحوث المشتركة، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتعاون فى مشروع كرسى اليونسكو للصحة المدرسية الذى تستضيفه جامعة السودان العالمية، والتعاون فى مجالات التدريب وتبادل الطلاب وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية، ومساعدة الطلاب الوافدين.

وتناول اللقاء الحديث عن جامعة المنوفية واحدة من الجامعات المرموقة على المستوى الوطنى والإقليمى والقارى وتسعى فى طريقها نحو تحقيق هدفها لتصبح جامعة عالمية بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة بالإضافة إلى كفاءات بشرية ورؤية ثاقبة فى مجال التعاون الدولى، كما تسعى بكافة الطرق لتحقيق رؤيتها ورسالتها لتوفير الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية كمنارة للعلم فى قلب الدلتا.

كما عرض مبارك تاريخ نشأة الجامعة وكلياتها المختلفة وتخصصاتها الطبية والهندسية والتكنولوجية بالإضافة إلى القانون والفنون والاقتصاد والزراعة والعلوم الأساسية، وعدد طلابها المتزايد كل عام وبرامجها المميزة التى تواكب سوق العمل، كما عرض أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة وأهمها جامعة المنوفية الأهلية، المدينة الطبية، الظهير الصحراوى، مثمنا جهود ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير جميع منظومات التعليم على مستوى الجمهورية للمضى نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعرب رئيس جامعة السودان عن سعادته بتواجده بجامعة المنوفية، مشيدا بالتخصصات والكليات التى تضمها الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التعليمية وغيرها تشهد طفرة على كافة المستويات تحت قيادة سياسية تسعى دائما لوضع مصر فى مكانتها اللائقة على خريطة العالم.

كما عرض تاريخ نشأة جامعة السودان العالمية ومقرها الخرطوم وهى مؤسسة أكاديمية شاملة ذات أسلوب تعليمى مميز، وتسعى جاهدة لإعداد دورات وبرامج وكليات ذات صلة استجابة لاحتياجات الدولة.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إشراقة بشير نائب رئيس جامعة السودان العالمية، الدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين، الدكتور محمود عيسى مدير مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا بالجامعة.

وعقب توقيع الاتفاقية تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية، وتوجه رئيس جامعة السودان فى زيارة إلى كلية الطب لتفقد المعامل بالكلية.