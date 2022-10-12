اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الأوكراني يبحثان تبعات القصف الروسي على كييف

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:00 ص
رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الأوكراني يبحثان تبعات القصف الروسي على كييف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر المستجدات في أوكرانيا، والتركيز على القصف الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى.


وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جمع الجانبان على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى الافتراضية.


ونقلت الوكالة عن مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية القول، إن دراجي أعرب عن إدانة الهجمات التي تزيد من تفاقم مسؤوليات السلطات الروسية، مجددا قرب إيطاليا من السلطات والمواطنين الأوكرانيين.


وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال زيلينسكي - في تصريح عبر تطبيق تليجرام - "تحدثت إلى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي وأبلغته بتبعات الإرهاب الصاروخي الروسي"، مضيفا: "لقد قمنا بتنسيق المواقف عشية الأحداث الدولية المهمة، بما في ذلك قمة مجموعة السبع".


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