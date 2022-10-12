حملة مرورية مكبرة لمرور المنوفية لضبط الدراجات النارية والتكاتك

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم إدارة مرور المنوفية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم، وإحكام السيطرة والانضباط المرورى وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

قامت الحملة برئاسة العميد تامر مباشر مدير إدارة مرور المنوفية والعقيد تامر الاقصرى وكيل إدارة مرور المنوفية وبقيادة المقدم وليد شلبى رئيس مباحث المرور، وتم ضبط مجموعه من التكاتك والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.