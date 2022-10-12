الصحة: تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، إجراء 246 ألفًا و990 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 21 ألفًا و42 عينة أورام لتحليلها، وتم تقديم العلاج «مجانا» للحالات التى تأكدت إصابتها بسرطان الثدى، وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجرى متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحى، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافته إلى أنه فى إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمى الخدمة؛ تم تدريب 23 ألفًا و922 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيى الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلى البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، فى إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.