التعليم تعلن تفاصيل"إقرار" استلام أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

استعدادا لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، أعلنت المدارس الثانوى إقرار استلام الأجهزة للطلاب، حيث تضمن الإقرار" بيانات ولى الأمر" الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته" جراب جلد + قلم للكتابة وشاحن وسماعة".

وجاء فى بنود الإقرار"ألتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة، واستخدامه فى إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى فى مرحلة الثانوى العام.

وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو فى حالة المخاطر التى لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذى تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه، كما ألتزم بتكاليف صيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سر على التابلت وممنوع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوف يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة".

وكانت الإدارات التعليمية، تسلمت أجهزة التابلت استعدادا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى العام خلال الأسبوع الجارى، حيث، شددت الإدارات التعليمية على أنه لا يتم تسليم الطلاب التابلت إلا بعد دفع ولى الأمر مبلغ التأمين بالبريد المصرى.

وشهدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة تسليم 64700 تابلت للصف الأول الثانوى العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها على الطلاب بالمدرس، مؤكدة على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولى وحدة IT بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس لتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.