جامعة حلوان تشارك في البرنامج التوعوى التثقيفى عن التغيرات المناخية

كتب محمد صبحى

تشارك عدد من الأسر الطلابية المركزية بجامعة حلوان فى البرنامج التدريبى التوعوي التثقيفي عن التغيرات المناخية ، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف مسئولي أسرة ترحال الدكتور وليد شعبان مصطفى نائب منسق التعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية للفاعلية، والدكتور أسامة النمر، وجاء البرنامج من اعداد قسم التدريب برئاسة الدكتور تامر على إبراهيم بمكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة .

وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستقبال قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ ، و تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستجعل من المؤتمر نقطة تحول جذرية فى جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح أفريقيا والعالم .

ومن منطلق الدور التوعوي التثقيفي الذى تقوم به أسرة ترحال المركزية وأسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان لاعضائها من الطلاب وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية حيث تمت المشاركة في البرنامج التدريبي التثقيفي التوعوي عن التغيرات المناخية ، حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، حيث أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب ولا يزال في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ .

ويهدف البرنامج الذي شاركت فيه جامعة حلوان إلى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية لدى الشباب، فهم يمثلون قاعدة الهرم السكاني وهم قادة المستقبل، بالإضافة إلى توحيد الجهود لإبراز الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به اسرة ترحال المركزية واسرة وان تيم بجامعة حلوان و مكتبة مصر العامة الرئيسية ووزارة البيئة من أنشطة وفعاليات تحقق التنمية الشاملة للشباب، و ضرورة تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية والمرتبطة بقضية التغيرات المناخية، والعمل على بدء حوار فعال مع هذه الفئة العمرية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتناول البرنامج الذي شاركت فيه جامعة حلوان عدد من المحاور وهي:

1- مفهوم التغيرات المناخيه واسبابها ونتائجها وآليات التخفيف والتكيف .

2- دور كل فرد فى مواجهة التغيرات المناخية .

3- منظومة إدارة المخلفات وأثرها على النظم البيئية والحد من التغيرات المناخية.

ويذكر أن المسئول عن إعداد وتنسيق وإدارة البرنامج التدريبي ، الدكتور تامر علي ابراهيم - رئيس قسم التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية ، وقد حاضر في البرنامج التدريبى الدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية البيئية وزارة البيئة وعضو المركز الإعلامى بالوزارة، والدكتور خالد علي شاهين مدير إدارة البحث والتطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات وزارة البيئة ،وضيف شرف البرنامج التدريبى الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب المصرى - مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة ،هذا بالاضافة الى التعقيب على كلمات السادة المتحدثين فى البرنامج التدريبى من الدكتور وليد شعبان مصطفى منسق الفاعلية

وقد تفاعل الطلاب المشاركين من اسرتى ترحال المركزية ووان تيم المركزية بجامعة حلوان فى البرنامج التدريبى من خلال المشاركة والمداخلات الهادفة والتى تنم عن مدى وعى طلاب جامعة حلوان بجميع المتغيرات التى تطرأ على الساحة المحلية والاقليمية مما كان له اكبر الاثر فى اعطاء صورة ايجابية عن دور جامعة حلوان فى تأهيل وإعداد طلابها من خلال الانشطة الطلابية التى تقدم لهم من خلال الأسر الطلابية .