تحرير 625 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت أشراف اللواء حازم سامى مدير الامن ،واللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والتى وأسفرت عن تحرير 33 حالة سحب تراخيص، وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، و94 حالة انتظار، و526 مخالفة علي نموذج 129.

وكانت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن المنوفية، قد شنت حملة مكبرة للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديد الكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، حيث باشرت الحملة التى اشرف عليها العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة مرور المنوفية، جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات باحياء مدينة شبين الكوم ومنها حى شرق وحى غرب المدينة حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها اصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 من مركبات التوكتوك بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.