اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"بيطرى الشرقية" يضبط 436 عبوة دواء و11 ألفا و720 جرعة تحصين مخالفة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:20 ص
"بيطرى الشرقية" يضبط 436 عبوة دواء و11 ألفا و720 جرعة تحصين مخالفة جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبو حماد.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضـبط 436 عبوة لـ 70 صنف دواء بيطرى مخالف "مجهول المصدر - منتهى الصلاحية – محظور استخدامها بيطريا " و11 ألف و720 جرعة تحصين منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.


الشرقية

حملات بيطرية

بيطري الشرقية

ضبط أدوية بيطرية مخالفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة