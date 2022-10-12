"بيطرى الشرقية" يضبط 436 عبوة دواء و11 ألفا و720 جرعة تحصين مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبو حماد.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضـبط 436 عبوة لـ 70 صنف دواء بيطرى مخالف "مجهول المصدر - منتهى الصلاحية – محظور استخدامها بيطريا " و11 ألف و720 جرعة تحصين منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.