بوتين: تخريب "نورد ستريم" عمل إرهابى تستفيد منه واشنطن

وكالات

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حادث "تخريب" خطي "نورد ستريم" بأنه "إرهاب دولي"، لمنع الناس من "الطاقة الرخيصة".

وحسب موقع روسيا اليوم، قال بوتين خلال كلمته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، إن الضغط مستقر في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أنهم لا يسمحون لنا بالمشاركة في التحقيقات والوقوف على حقيقة ما حدث.

وأوضح أن روسيا مستعدة لضخ الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" كل ما يتعين فعله هو فتح الصنبور، مشيرا إلى أنه كان من الممكن تجنب ارتفاع الأسعار في أوروبا بعدم اللجوء إلى ربط أسعار الغاز بالنفط، والاعتماد على العقود طويلة الأمد.