بدء أعمال الاجتماع 87 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان العرب

بيشوى رمزى

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع (87) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة وزير الأشعال العامة والإسكان الأردنى المهندس يحى موسى كسبى وبمشاركة وفود تمثل الدول أعضاء المكتب التنفيذى وهى ( المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة الأردنية الهاشمية)، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى مثلها الوزير مفوض شهيرة حسن وهبى مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية؛ مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

ويناقش وسيناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها عقد مؤتمر الإسكان العربى السابع وموضوعه "نحو مدن زكية مستدامة تحقق جودة الحياة" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم 18 ديسمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واختيار شعار يوم الإسكان العربى للعامين المقبلين، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وكذلك التقدم المحرز فى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة.

كما يناقش الاجتماع أهم التجارب فى الدول العربية حول السكن الاجتماعى، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة فى الدول العربية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، يتناول المكتب أيضًا دعم جمهورية الصومال فى مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير. ودعم الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار، عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضى العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.