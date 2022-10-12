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ويعلن تدشين المرحلة الثانية..

القومى للبحوث ينظم حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى من مبادرة رواد المناخ

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:19 م
القومى للبحوث ينظم حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى من مبادرة رواد المناخ المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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ينظم المركز القومى للبحوث ، يوم الأحد 16 أكتوبر حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ وتكريم الفائزين وتكريم الطلبه الفائزين بالمشروعات وافتتاح المرحلة الثانية من المبادرة  بحضور  وزير التعليم العالى والبحث العلمى  الدكتور محمد أيمن عاشور و وزيرة البيئة  الدكتورة ياسمين فؤاد و وزير الشباب والرياضة  الدكتور أشرف صبحي ورئيس المركز القومي للبحوث  الدكتور محمد محمود هاشم ومدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة  الدكتور  أشرف شعلان ومنسق البرنامج التدريبي  الدكتورة  فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة .
 
ويأتى ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رواد المناخ التي تم إطلاقها في شهر مارس 2022 لدعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون بين وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث والتي تم تنظيمها بواسطة مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة – بالمركز القومي للبحوث. 
 
 

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