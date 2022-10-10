التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى نـدوة بالمركز القومى للبحوث

كتب محمد صبحى

استمرارا للصالون العلمى بالمركز القومى للبحوث، الذى يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى، ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، بالتعاون مع معهد التميز للتغيرات المناخية، في المركز القومى للبحوث، الملتقى الثالث، والذى يتناول محور القطاع الزراعى، ويتناول الملتقى بصفة خاصة الخريطة المحصولية وإنتاجياتها فى ظل التغيرات المناخية حيث تم ظهور محاصيل جديدة فى الزراعة المصرية تتحمل الاجهادات اليئية المختلفة ومن اهمها الاجهاد الملحى والجفاف وهى من التغيرات المباشرة للتغير المناخى (تحت التجريب والاقلمة تحت الظروف المصرية) مثل الكينوا والبونيكام والكسافا وغيرها. كما انتشرت زراعة المورينجا وللمركز باع طويل فى انتشار المورينجا حيث تم تسجيل صنفين منها فى مصر.

ويستضيف الملتقى نخبة من المهتمين بالتغيرات المناخية، الدكتور اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء السابق وسوف يتحدث عن أثر التغيرات المناخيه علي خدمات وسلع النظم البيئية.

كما سوف يحاضر الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزى للمناخ عن التغيرات المناخية وتاثيرها على القطاع الزراعى، الدكتورة عزة عبد الحميد مظهر رئيس قسم نباتات الزينة والاشجار الخشبية سوف تتحدث عن الخريطة المحصولية لنباتات الزينة. كما سوف يتحدث الدكتور محمد فتحى زكى سليمان الاستاذ الباحث بقسم بحوث الخضر عن التغيرات المناخية واثارها على الإنتاجية والجودة والقيمة الغذائية لبعض محاصيل الخضر الغير تقليدية والحد من آثارها السلبية والحلول المبتكرة لمواجهتها، و الدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد سوف يتحدث عن تأثير الزراعه عالية الكثافة جدا كنموذج متطور علي إنتاجية مزارع الفاكهة النامية تحت الظروف المناخية المعاكسة في الأراضي حديثة الإستصلاح في مصر، مع القاء الضوء عن الخريطة المحصولية الحقلية وانتاجياتها والتى سوف يلقيها الدكتور محمود حزين قائم باعمال عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز والبيولوجية ورئيس الندوة.