السيطرة على حريق نبات الحلف والهيش بأرض فضاء فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بنباتات الحلف والهيش بقطعة أرض فضاء تابعة لمركز كلية الزراعة جامعة سوهاج بدائرة قسم شرطة حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء مواجهة لمركز كلية الزراعة التابع لجامعة سوهاج منزرعة ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر بنشوب حريق بقطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة دائرة القسم حيث تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الحلفا والهيش بقطعة أرض فضاء تابعة لمركز كلية الزراعة مواجهة للمركز ومنزرعه ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات" وبسؤال المدعو علي م ع ر 39 سنة مدير إدارة بالمزرعة ويقيم دائرة القسم أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل " دون قصد " وأضاف بإحتراق كمية من نباتات الحلفا والهيش ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.