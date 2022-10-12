السجن 6 سنوات لعاطل لإتجاره فى الهيروين وسنة لمتهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء ، بمعاقبة المتهم "م.ا" عاطل، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين ، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة متهمين بالحبس سنة وغرامة مليون جنيه، كما عاقبت ٩ اخرين بالحبس سنة مع الإيقاف ،بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوجود حفر أثرى في منزل المتهم الأول وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهمين يقومون بالحفر باستخدام أدوات للتنقيب عن الآثار داخل المنزل كما عثر على عدد من القطع الأثرية، وتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.