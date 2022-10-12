الداخلية: ضبط شاب طعن خطيبته بسلاح أبيض أمام محل عملها بالغربية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر تحت عنوان (شاب يعتدى على خطيبته بآلة حادة داخل مركز تجميل ببسيون).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبال (سيدة ، مقيمة بدائرة المركز) مُصابة بجرح قطعى بالجسم، وبالانتقال وسؤالها إتهمت خطيبها (سائق، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض" سكين " محدثاً إصابتها المنوه عنها أثناء تواجدها أمام محل عملها الكائن بدائرة المركز، وذلك إثر خلافات بينهما.

أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.