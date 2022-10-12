الداخلية تداهم أوكار تصنيع المخدرات وتضبط عددا من أباطرة الكيف

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف المحافظات.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وبحوزته (460 قرص مؤثر – 300 قرص مخر لعقار التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزته (عدد20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - عدد2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول –سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (عدد 15 ألف قرص مخدر لعقارى "التامول – ترامادول" – مبلغ مالى – هاتف محمول ) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (عدد 7100 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار ) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبحوزته (عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئه لذات المخدر وزنوا 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول – عدد 2 ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (عدد 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية معدة للترويج – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) حال إستقلاله إحدى السيارات بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) حال تواجده بالقرب من دائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بالقرب من محل سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) وضبط (4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الآيس"الشابو" – مبلغ مالى عدد 4 هواتف محمولة – عدد 4 قطع سلاح أبيض وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بالقرب من دائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الأيس المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – 3 سلاح أبيض - أدوات التصنيع - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة "معدة للتعبئة")، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) حال إستقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس ، وبتفتيش السيارة تم ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لسهولة تنقلاتهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,700,000 مليون جنيه).

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية " لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة التخليقية منها ورصد محاولتهما لإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الفودو – الإستروكس" ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر "المادة الفعالة التى تستخدم فى تصنيع مخدرى الفودو والإستروكس" وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – أدوات التصنيع – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – عدد من طلقات الخرطوش – دراجة نارية "بدون لوحات")..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5٫100٫000 مليون جنيه تقريباً).

و قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بحملة أمنية إستهدافت (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "أحدهم سبق إتهامه فى قضايا "قتل – شروع فى قتل – مخدرات – سلاح " وآخر مطلوب التنفيذ عليه فى عدد22 حكم "جزئى – مستأنف") بأماكن ترددهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وإتخاذهم لدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ..وبحوزتهم (بندقية آلية – فرد محلى – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – عدد من الهواتف المحمولة ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله إحدى السيارات " نقل" بدائرة القسم ..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول).