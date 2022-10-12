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الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة لا تنوى فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:49 م
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة لا تنوى فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسى وزارة الخزانة الأمريكية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسي فوق سقف الأسعار الذى اقترحته دول مجموعة السبع، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكى: لا نخطط لفرض عقوبات ثانوية لأننا لا نرى ضرورة لذلك.

 

وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، أن ما نبحث عنه في النهاية هو خلق حوافز اقتصادية لجميع الأطراف لخلق وضع يستمر فيه النفط الروسي في دخول الأسواق وتنخفض أسعار المشترين والعائدات الروسية، وفي رأينا، هذا مجدي اقتصاديا لجميع المعنيين.


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