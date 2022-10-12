اليوم السابع
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"التعليم العالى" تنظم ملتقى فنيا لإحياء الموسيقى العربية لطلاب الجامعات نوفمبر المقبل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:00 ص
"التعليم العالى" تنظم ملتقى فنيا لإحياء الموسيقى العربية لطلاب الجامعات نوفمبر المقبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، تنظيم الملتقى الفنى العشرون تحت شعار معا لإحياء الموسيقى العربية، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل بجامعة جنوب الوادى الجديد بمشاركة الطلاب من مختلف الجامعات.
 
 
وأوضح عبد اللطيف، لـ "اليوم السابع"، تفاصيل خطة عمل قطاع الأنشطة الطلابية خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إنطلاق العام الجامعى 2022 / 2023 ، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم ملتقى لطلاب الاتحادات الطلابية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة فى المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية وذلك بمشاركة مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات ، ويهدف هذا الملتقى إلى تنظيم لقاء للطلاب ومناقشة كيفية تطوير عمل الاتحادات خلال العام الجامعى .
 
 
 
وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أن هناك اهتمام كبير على مستوى الجامعات للعمل على تطوير الأنشطة الطلابية وتعظيمها لما يكون فى صالح الطلاب مشيرا إلى أن الجامعات نظمت مهرجان للأنشطة الطلابية. مع بداية العام الجامعى لدعوة وتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية وانواعها وكيفية الاشتراك والتفاعل.

الاتحادات الطلابية

التعليم العالى

الأنشطة الطلابية

اخبار مصرية

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طايع عبد اللطيف



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