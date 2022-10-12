اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن الروسى ينشر صور العقل المدبر ومتورطين فى تفجير جسر القرم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:37 ص
الأمن الروسى ينشر صور العقل المدبر ومتورطين فى تفجير جسر القرم العقل المدبر ومتورطين فى تفجير جسر القرم
وكالات

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نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي صور مواطنين من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا متورطين في تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر الجاري.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن المركز: "تم التحديد أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية وخاصة رئيسها كيريل بودانوف وموظفوها. تم إخفاء العبوة الناسفة في لفائف مع فيلم البناء البولي ايثيلين على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22.770 كيلوجراما، وتم إرسالها في أوائل أغسطس الماضي من ميناء أوديسا البحري إلى ميناء روسيه البلغاري بموجب العقد رقم 02/08/2022 بين شركة "ترانسلوغيستيك أو أ" (كييف) وشركة "Baltex Capital S.A" (روسيه)".

وأضاف أن تنظيم نقل الشحن من بلغاريا إلى ميناء بوتي الجورجي ثم إلى أرمينيا شارك فيه مواطنو أوكرانيا ميخائيل تسيوركالو ودينيس كوفاتش ورومان سولومكو وكذلك مواطنا جورجيا ساندرو إينوساريدزه ورجل أطلق عليه اسم "ليفان" ومواطن أرمينيا أرتور تيرتشيانيان.

الامن
 

 


روسيا

اوكرانيا

جسر القرم

الامن الفيدرالى الروسى



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